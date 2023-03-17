В Новосибирске подрались мать семерых детей и старшая по дому. Фото: кадры из видео

В Новосибирске подрались мать семерых детей и старшая по дому. Напомним, история случилась в ноябре 2022 года. Многодетная мать напала на соседку в лифте прямо на глазах у детей. Произошло все из-за банального замечания об оставленных на лестничной площадке вещей. Теперь разбираться в произошедшем будет суд.

— В конце января я только забрала результат СМЭ, поставили лёгкий вред здоровью. А это статья 115 часть 1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Она предполагает, что я в частном порядке подаю на неё в суд, — рассказала пострадавшая Наталья КП-Новосибирск.

Предварительная дата заседания — 22 марта.

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