Ущерб от ограбления банка в Новосибирске превысил 6 миллионов рублей

Ущерб составил более 6 миллионов рублей.
Фото: Мария НОВИКОВА
Ущерб от ограбления банка «Левобережный» на улице Забалуева в Новосибирске превысил 6 миллионов рублей. Прокуратура Ленинского района взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «б» части 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
Как сообщила «КП-Новосибирск» официальный представитель областной прокуратуры Дарья Манилова, надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела .
При этом других подробностей пока не сообщается.
Напомним, что ограбление офиса банка «Левобережный» на улице Забалуева, 51/1 произошло сегодня в 12:40 местного времени. Преступник, угрожая оружием, заставил сотрудницу отдать ему 4 миллиона рублей, 20 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Грабителя разыскивает полиция.
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