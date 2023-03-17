«Стоим без движения»: в Новосибирске на площади Труда образовалась пробка из-за перекрытой дороги

В Новосибирске площадь Труда встала в пробку из-за перекрытой дороги.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске площадь Труда встала в пробку из-за перекрытой дороги. Об этом вечером 17 марта рассказали автомобилисты.
— На площади Труда перекрыли дорогу. В сторону центра машин нет вообще, а на площадь стоим 20 минут без движения, — пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».
По данным сервиса Яндекс. Карты, сейчас на площади Труда 9-балльные пробки. Так же по картам видно, что там произошло ДТП.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске с 15 по 22 марта будет закрыто движение трамваев и троллейбусов через площадь Труда.
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