«Стоим без движения»: в Новосибирске на площади Труда образовалась пробка из-за перекрытой дороги

В Новосибирске площадь Труда встала в пробку из-за перекрытой дороги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске площадь Труда встала в пробку из-за перекрытой дороги. Об этом вечером 17 марта рассказали автомобилисты.

— На площади Труда перекрыли дорогу. В сторону центра машин нет вообще, а на площадь стоим 20 минут без движения, — пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По данным сервиса Яндекс. Карты, сейчас на площади Труда 9-балльные пробки. Так же по картам видно, что там произошло ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске с 15 по 22 марта будет закрыто движение трамваев и троллейбусов через площадь Труда.

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Движение будут закрывать по ночам в течение недели (подробнее).

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