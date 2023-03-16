В Новосибирске изменился маршрут троллейбусов и трамваев на площади Труда

В Новосибирске будет ограничено движение пассажирского транспорта на площади Труда. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске с 15 по 22 марта будет закрыто движение трамваев и троллейбусов через площадь Труда. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Троллейбус № 4 будет проезжать от конечной остановки «Затулинский ж/м», по улицам Зорге, Громова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина и Титова, затем развернется на площади Станиславского и поедет обратно.

Троллейбус № 24 будет двигаться по маршруту от улицы Учительской по Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук до площади Калинина, а затем в обратном направлении.

Трамвай № 15 проедет от остановки «Бугринская роща» по улицам Оловозаводская, Мира, Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина, развернется на площади Карла Маркса, затем поедет обратно.

Трамвай № 18 будет проезжать от остановки «Пос. Чемской» по улицам Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, развернется на площади Карла Маркса и поедет обратно.

При этом в указанный период только до 23 будут ездить троллейбусы № 7, 24, 29, трамвай № 8, автобусы № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутки № 10, 12.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber