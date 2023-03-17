В Новосибирске количество гололедных травм снизилось на 20 % с прошлой весны

В Новосибирске снизилось число гололедных травм по сравнению с прошлым сезоном. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске количество гололедных травм сократилось на 20 % по сравнению с прошлым зимним сезоном. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

По данным с конца ноября 2021 года по конец марта 2022 года, горожане 7077 раз обращались в травмпункты из-за падения на льду.

В этом сезоне, по данным на 15 марта, новосибирцы получили почти на полторы тысячи меньше травм на дорогах города и придомовых территориях – всего было зарегистрировано 5603 обращения.

Однако весна ещё не закончилась – за последнюю неделю горожане получили максимальное количество ушибов, растяжений и других травм на льду, сообщает Минздрав региона. Всего с 9 по 15 марта было зарегистрировано 552 обращения в травмпункты. Такими темпами статистика может измениться.

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