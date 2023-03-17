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НовостиОбщество17 марта 2023 10:37

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригрозил судом подрядчику, ремонтирующему улицу Станиславского

Градоначальник недоволен качеством работ
Анастасия ХРОМЫХ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригрозил судом подрядчику, который выполнял ремонт улицы Станиславского.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригрозил судом подрядчику, который выполнял ремонт улицы Станиславского.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригрозил судом подрядчику, который выполнял ремонт улицы Станиславского. Эту тему глава города поднял в ходе встречи с журналистами в пятницу, 17 марта.

Градоначальник отметил, что в 2022 году подрядчику уже предъявляли претензии по поводу состояния дорожного полотна. После этого значительная часть площади была переделена.

− В этом году претензии относятся к тому участку, который не переделывали. Безусловно, если организация не будет исполнять свои гарантийные обязательства, то заставим через суд, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Подрядчик должен будет провести гарантийный ремонт разбитого участка дороги.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр раскритиковал некультурных автомобилистов на площади Маркса в Новосибирске.

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