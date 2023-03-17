Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригрозил судом подрядчику, ремонтирующему улицу Станиславского

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригрозил судом подрядчику, который выполнял ремонт улицы Станиславского. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригрозил судом подрядчику, который выполнял ремонт улицы Станиславского. Эту тему глава города поднял в ходе встречи с журналистами в пятницу, 17 марта.

Градоначальник отметил, что в 2022 году подрядчику уже предъявляли претензии по поводу состояния дорожного полотна. После этого значительная часть площади была переделена.

− В этом году претензии относятся к тому участку, который не переделывали. Безусловно, если организация не будет исполнять свои гарантийные обязательства, то заставим через суд, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Подрядчик должен будет провести гарантийный ремонт разбитого участка дороги.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр раскритиковал некультурных автомобилистов на площади Маркса в Новосибирске.

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