Мэр Анатолий Локоть раскритиковал некультурных автомобилистов на площади Маркса в Новосибирске

Анатолий Локоть раскритиковал некультурных автомобилистов, паркующихся на тротуарах площади Маркса. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал некультурных автомобилистов, паркующих свои машины на новой тротуарной плитке на площади Маркса. Градоначальник отметил, что видел там много авто, оставленных на тротуарах и газонах.

— Сейчас там снег, но вообще на этом месте лежит плитка и если она треснет, то ее придется менять. И это будет вина нерадивых автовладельцев, бросающих транспорт, — отметил глава города в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

Мэр также отметил, что реконструкция площади Маркса была очень обширной. Улицу очистили от незаконной рекламы и ларьков.

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