В Новосибирске прокуратура начала поверку после смерти рабочего на стройке

55-летнего мужчину убила сорвавшаяся труба на стройке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирская прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке в Ленинском районе. 55-летнего мужчину убила сорвавшаяся труба.

− Прокуратура Ленинского района проводит проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Спецмонтажсервис», где в результате несчастного случая на производстве погиб рабочий, − сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 16 марта. Рабочий монтировал металлические трубы на одном из этажей строящегося жилого дома. Внезапно одна из труб сорвалась и по трагическому стечению обстоятельств попала именно в мужчину. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на месте ЧП.

Следственный комитет уже организовал проверку по данному факту.

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