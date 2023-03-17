Труба сорвалась и ударила по голове: в Новосибирске на стройке погиб рабочий

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рабочий погиб на стройке в Ленинском районе Новосибирска. Его ударила по голове незакрепленная труба, рассказали в СУ СК РФ по региону.

Тело 55-летнего мужчины обнаружили в четверг, 16 марта. Следователи установили, что он монтировал металлические трубы на одном из этажей строящегося жилого дома. Внезапно одна из труб сорвалась и по трагическому стечению обстоятельств попала именно в рабочего.

− Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы, − уточнили в Следкоме.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют, соблюдались ли техника безопасности на производстве и правила охраны труда.

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