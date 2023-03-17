Прокуратура проведет проверку после нападения собак на 16-летнюю девочку в Новосибирске

В Ленинском районе две собаки покусали 16-летнюю девочку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура проведет проверку после нападения двух собак на 16-летнюю девочку около остановке «Районная» в Новосибирске. Произошел инцидент 14 марта.

— Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства об ответственном обращении с животными. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по обращению с бездомными животными, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что мать девочки написала заявление в полицию.

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