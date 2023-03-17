В Новосибирске две собаки напали на 16-летнюю девочку у остановки

В Ленинском районе Новосибирска 16-летнюю девочку покусали собаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Новосибирска 16-летнюю девочку покусали собаки. Животные напали на нее около остановки «Районная» на улице Вертковская.

— В результате происшествия у девочки шок, паническая боязнь собак. Заявление в полицию написано, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Мама девочки рассказала об этом в соцсетях. Фото: "Инцидент Новосибирск"

На пост в паблике ответили с официального аккаунта мэрии города. Там отметили, что при столкновении с бездомной собакой необходимо связаться с Центром по проблемам домашних животных.

— В Новосибирске работает Центр по проблемам домашних животных. Если вы столкнулись на улице с бездомной собакой, предлагаем звонить по номерам Центра 332-88-46, 380-42-01. Специалисты должны принять заявку и выехать на место. При оперативном обращении больше шансов, что животное будет найдено, — отметили в муниципалитете.

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