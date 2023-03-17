В транспортном СК заинтересовались «Боингом», у которого возникли проблемы с закрылками при посадке в Новосибирске

При заходе на посадку в самолете сработал датчик рассогласования закрылок. Фото: Восточное МСУТ СК России
В Новосибирске организовано проведение доследственной проверки из-за инцидента с «Боингом», прилетевшим из Якутска. У самолета при посадке возникли проблемы с закрылками.
Напомним, инцидент произошел 17 марта. Как сообщили в Восточном МСУТ СК России, при заходе на посадку в самолете сработал датчик рассогласования закрылок. Несмотря на возникшую проблему, воздушное судно приземлилось без потерь.
− На борту самолета находились шесть членов экипажа, а также 145 пассажиров, из которых пятеро – несовершеннолетние. Пострадавших нет, судно повреждений не получило, − подчеркнули в СК.
Проверка проводится по части первой статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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