В новосибирском Толмачево у самолета Boeing при посадке возникли проблемы с закрылками

У самолета Boeing авиакомпании «Якутия» возникли проблемы с закрылками при посадке в Толмачево. Фото: Александр ГЛУЗ

У самолета Boeing авиакомпании «Якутия» возникли проблемы с закрылками при посадке в Толмачево. Инцидент произошел в пятницу, 17 марта, рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе воздушной гавани.

Известно, что борт летел из Якутска.

− Самолет следовал из Якутска во Внуково с плановой посадкой в аэропорту Новосибирска на дозаправку. Примерно за пять минут до посадки экипаж сообщил о возникших проблемах с закрылками, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачево. – Самолет нормально сел, никто не пострадал.

Воздушное судно встретили экстренные службы. По предварительной информации, на борту находились 145 человек.

В Толмачево добавили, что самолет до сих пор находится в Новосибирске.

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