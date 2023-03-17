Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 8:38

В Новосибирске за 700 миллионов рублей закупили 51 машину для уборки дорог

Контракт подпишут до конца марта
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирск доставят новые снегоуборочные машины до августа.

В Новосибирск доставят новые снегоуборочные машины до августа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирск в 2023 году привезут 51 новую машину для уборки дорог. 12 из них универсальны: они будут чистить улицы как зимой, так и летом. Об определении подрядчика рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе часа прессы в пятницу, 17 марта.

Конкурс на приобретение новой техники в лизинг на сумму почти 700 миллионов рублей выиграла компания «СберЛизинг». Как сообщил глава города, контракт подпишут уже на следующей неделе.

Вся техника должна прибыть в Новосибирск до 1 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber