В Новосибирске за 700 миллионов рублей закупили 51 машину для уборки дорог

В Новосибирск доставят новые снегоуборочные машины до августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирск в 2023 году привезут 51 новую машину для уборки дорог. 12 из них универсальны: они будут чистить улицы как зимой, так и летом. Об определении подрядчика рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе часа прессы в пятницу, 17 марта.

Конкурс на приобретение новой техники в лизинг на сумму почти 700 миллионов рублей выиграла компания «СберЛизинг». Как сообщил глава города, контракт подпишут уже на следующей неделе.

Вся техника должна прибыть в Новосибирск до 1 августа.

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