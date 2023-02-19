Власти Новосибирска потратят 700 миллионов на покупку машин для уборки улиц

По лизингу власти хотят приобрести 50 машин для уборки улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» объявил закупку на предоставление лизинговых машин для уборки улиц. За 50 единиц разного вида техники готовы заплатить 698 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Из документов закупки следует, что власти хотят приобрести 12 комбинированных машин с видами оборудования: передний плужный снегоочиститель, распределитель твердых противогололедных материалов, щетка межбазовая, поливомоечное оборудование.

Также по договору лизинга власти хотят закупить 9 вакуумных подметально-уборочных машин, 5 из которых – самоходные, 10 тракторов, 3 ковшовых погрузчика, 4 лаповых снегопогрузчика, один автогрейдер, 9 автосамосвалов, 2 бульдозера.

Напомним, что в декабре 2022 года в Новосибирск приехал первый из девяти лизинговых троллейбусов. Обошлись они городу в 413 миллионов рублей. Новенькие троллейбусы оборудованы мягкими пассажирскими креслами, кнопками вызова водителя, площадкой для инвалидов-колясочников, а также климат-контролем.

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