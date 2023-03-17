В 2023 году Новосибирская область получит 2 миллиарда рублей на поликлиники, свалку и ЖКХ

В Новосибирской области потратят 2 миллиарда на поликлиники, свалку и подключение ЖКХ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская область получит 2 миллиарда рублей в кредит из федерального бюджета. Как сообщили в пресс-службе региона, деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

По словам первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова, в 2023 году средства потратят на строительство трех поликлиник.

Кроме того, финансовая поддержка поможет создать сеть водоотведения для возведения трех жилых домов на улице Зорге, ливневки и сети ресурсоснабжения в поселке Озерный, а также мусорный полигон в городе Болотное.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Новосибирск хотят включить в федеральный проект «Чистый воздух», и мэр Анатолий Локоть поддерживает данную инициативу.

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