«Ушел за нотами и пропал»: стали известны подробности таинственного исчезновения 12-летнего мальчика в очках в Новосибирске

Волонтеры раскрыли подробности исчезновения 12-летнего мальчика в очках в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Ленинском районе Новосибирска исчез 12-летний Шуйц Иван. О местонахождении ребенка неизвестно с 16 марта. Волонтеры раскрыли, при каких обстоятельствах пропал школьник.
– 16 марта этого года мальчик пришёл на занятия музыкой к 16:00, сказав, что забыл ноты отправился за ними домой, но домой не вернулся, – сообщила КП-Новосибирск Ольга Бобкова, руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» НСО.
Ранее ребенок не пропадал.
Если вы узнали мальчика на фото и знаете, где он сейчас, звоните: 8-800-700-54-52 или 112.
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