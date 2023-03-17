«Ушел за нотами и пропал»: стали известны подробности таинственного исчезновения 12-летнего мальчика в очках в Новосибирске

Волонтеры раскрыли подробности исчезновения 12-летнего мальчика в очках в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Ленинском районе Новосибирска исчез 12-летний Шуйц Иван. О местонахождении ребенка неизвестно с 16 марта. Волонтеры раскрыли, при каких обстоятельствах пропал школьник.

– 16 марта этого года мальчик пришёл на занятия музыкой к 16:00, сказав, что забыл ноты отправился за ними домой, но домой не вернулся, – сообщила КП-Новосибирск Ольга Бобкова, руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» НСО.

Ранее ребенок не пропадал.

Если вы узнали мальчика на фото и знаете, где он сейчас, звоните: 8-800-700-54-52 или 112.

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