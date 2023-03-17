В Новосибирске пропал 12-летний мальчик в очках и с синим рюкзаком. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Ленинском районе Новосибирска пропал Шуйц Иван. 12-летний мальчик ушел в неизвестном направлении 16 марта. Ориентировку на поиск ребенка опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт НСО».

– Рост ребенка 142 см, телосложение нормальное, глаза – зеленые, волосы – светло-русые. Носит очки, – говорится в сообщении отряда.

В день пропажи мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном, черные стеганные штаны, черные ботинки. С собой у школьника был рюкзак.

Если вы знаете, где ребенок, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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