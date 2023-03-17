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НовостиОбщество17 марта 2023 5:18

Стало известно, сколько зарабатывают учителя в Новосибирске

Чем больше нагрузка – тем больше зарплата
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Стало известно, сколько зарабатывают учителя в Новосибирске.

Стало известно, сколько зарабатывают учителя в Новосибирске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске учителя в среднем зарабатывают около 48 тысяч рублей в месяц. Об этом в эфире радио «Городская волна» рассказал глава департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

У начинающих учителей, которые только выпустились из университетов, зарплата меньше средней. Но у каждого из них есть возможность повышения квалификации и увеличения нагрузки для более высокой оплаты труда.

В школы ежегодно приходят работать 250 молодых специалистов, и большая часть из них остается. При этом в городе по-прежнему не хватает учителей начальных классов и педагогов по некоторым профильным предметам.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, когда первоклассников начнут записывать в школы.

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