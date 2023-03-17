Стало известно, когда в Новосибирске начнется запись детей в первый класс

В Новосибирске назвали дату подачи заявлений для записи в первый класс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске названа дата начала записи детей в первые классы. Первый этап стартует с 1 апреля и продлится до 30 июня. В это время принимают заявления от родителей, чьи дети живут возле школы. Также в этот период записывают братьев и сестер уже обучающихся в школе детей.

Тем, кто живет дальше от школы, заявление можно подать с 6 июля по 5 сентября, пока остаются свободные места.

Подать заявление можно в несколько школ. Решение о зачислении примут в течение 3 дней после подачи документов.

Из документов нужны лишь заявление, удостоверения личностей родителей, свидетельство о рождении ребенка, справка о месте проживания. В школу можно прийти как лично, так и подать документы на Госуслугах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, когда у новосибирских школьников начнутся весенние каникулы в 2023 году.

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