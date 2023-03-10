В новосибирских школах весенние каникулы начнутся с 24 марта

Большинство школ уйдут на каникулы с 24 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

У школьников Новосибирской области весенние каникулы начнутся с 24 марта. Однако некоторые школы могут уйти на каникулы раньше или позже. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил министр образования региона Сергей Федорчук.

— У всех школ каникулы начинаются по-разному. Все зависит от учебного плана. Школы сами определяют дату — кто-то идет на каникулы 24, кто-то 23, а кто-то, вообще, 22 или 27, — сообщил Федорчук.

Министр добавил, что школы, у которых не привычная система четвертей, а триместры, уходят на каникулы совершенно по иному графику.

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