Астрофотограф из Новосибирска показал, как выглядит протуберанец на Солнце

Фото солнечного протуберанца, сделанное днем в одном из новосибирских дворов. Фото: Алексей Поляков.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков сфотографировал протуберанец на Солнце во дворе дома. Эти кадры были сняты днем 15 марта. Протуберанец – это газообразный выброс, который поднимается над поверхностью Солнца и всегда находится в движении.

Как рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков, этими снимками он открыл сезон солнечных съемок.

– Снимал во дворе дома, прямо в городе, на специальный телескоп. Я собрал его в прошлом году, чтобы снимать солнечную хромосферу, – поделился Поляков с КП-Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, во сколько обходится увлечение космической фотографией.

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