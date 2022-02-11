Поймать красоту Вселенной: астрофотограф из Новосибирска создает невероятные космические снимки

Новосибирский фотограф Алексей Поляков делится с людьми красотой космоса. Фото: nsk365

Алексей Поляков — космический папарацци. Он не спит ночами, собирает своими руками звездный фотоаппарат и снимает Вселенную в разных ракурсах.

— Нас, астрофотографов, в Новосибирске очень мало. Всего человек 15, а активных — человек 5, — поделился с КП-Новосибирск Алексей.

Дождавшись безоблачной ночи, он загружает в машину оборудование и едет за город. На месте фотограф примерно час настраивает телескоп, а потом до рассвета ждет результата. Время ожидания он коротает в компании кофе и звезд, пока телескоп набирает кадры сам, понемногу перемещаясь по заданной траектории.

Взрывные солнечные протуберанцы. Фото: nsk365

ЦВЕТА ВСЕЛЕННОЙ — ЭТО ВЕЩЕСТВА

Снимки делают через специальную камеру-телескоп — его еще называют «пушкой», а потом кадры накладываются друг на друга, и получается вот такая красота.

— Съемка космических объектов — это достаточно трудоемкий процесс, — рассказывает Алексей. — Штука в том, что Земля вращается, и небо не стоит на месте. Для этого я программирую телескоп, чтобы он тоже двигался.

Увидеть своими глазами цвета космических объектов нельзя. Но на снимках получаются неземные яркие краски — красный, фиолетовый, синий. Вся фишка — в специальных фильтрах.

— Чтобы увидеть цвет, нужны специальные узкополосные фильтры, они пропускают только тот элемент, который нам нужен, — объясняет фотограф, совсем как школьный учитель. — Если вспомним школьную физику, каждый химический элемент, будучи нагретым, излучает определенную область цветового спектра. Для того чтобы увидеть космический водород, нам нужно сделать фильтр, который будет пропускать красную область спектра на длине волны 656 nm, — рассказывает Алексей.

Еще есть фильтры, которые «ловят» кислород и серу. Фотограф меняет их, а потом создает из снимков одно изображение с переливами разных красок. Также очень важна в космической съемке экспозиция. Это количество света, которое успевает проникнуть на матрицу фотоаппарата. В космосе очень темно, поэтому матрицу держат открытой несколько минут. Для сравнения — в обычном фотоаппарате время экспозиции измеряется в долях секунды.

— Если брать эту туманность, то сначала я снимал ее в водороде экспозициями по 5 минут в течение трех часов, потом поменял фильтр на кислород, и снимал еще 2,5 часа «пятиминутками», — уточнил Алексей.

Туманность «Розетка» в созвездии Единорога. Фото: nsk365

ХОББИ ЗА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

— Я 5 лет был главным фотографом глянца, всех местных бизнесменов, политиков, ученых переснимал, — рассказывает Алексей. — А космические съемки — это не работа, а хобби.

Но волшебные космические пейзажи у фотографа все же покупают. Луна, туманности, звезды и Солнце прекрасно смотрятся в интерьере. Например, вот эта картина уже приготовлена к отгрузке покупателю.

Алексей любит свой телескоп, как ребенка. Фото: nsk365

— Единственный сегмент, где могут покупать снимки не из-за эстетики, это отслеживание космического мусора, но мне не интересно за точками следить, — рассказывает фотограф.

Стоимость техники для съемок, как говорит Алексей — самое больное место.

— У меня примерно на 2 миллиона техники — и это еще в большинстве случаев я очень круто сэкономил. Но это у меня, больного на голову, так-то можно все скромнее собрать, — делится фотограф.

Телескопы собираются, как компьютер. Что-то приходится делать с нуля, что-то — дорабатывать под свои нужды. Процесс очень сложный, да и детали дорогие, но в итоге «пушка» дает очень ровную и детализированную картинку.

— Например, за солнечным фильтром, чтобы можно было снимать хорошо протуберанцы, я бегал 4 года. Этот экземпляр был специально отобран для владельца крупного американского сайта. Я потратил 5 тысяч долларов, чтобы заполучить этот фильтр, и построил на его основе телескоп, который стоит 12 тысяч долларов.

Этот телескоп стал для астрофотографа в каком-то смысле родным ребенком.

Этапы строительства главного калибра астрофотографа. Фото: nsk365

— Он родился в голове, потом были наброски на бумаге, расчеты. Затем 3D моделирование, заказ на станках с числовым программным управлением. Трубу мне делал человек по имени Клаус в Германии. В ней два слоя карбона, и между ними слой вспененного полиуретана — получилась феноменальная жесткость и легкость при этом, — с гордостью рассказывает Алексей.

Практически все фотограф делал сам, но с 3D-моделированием ему помогали профессионалы, он отправлял чертежи — специалисты строили модель.

ОТ МИКРОМИРА ДО ЦЕЛОЙ ВСЕЛЕННОЙ

— Моя любовь к космосу еще из детства тянется, — рассказывает Алексей. — Я в первом классе выпросил купить микроскоп, все лужи и половину аквариума туда вычерпал, у меня просто телескопа не было в ту пору. Сначала просто смотрел, потом зарисовывал, потом находил в книгах, что я наблюдал.

А на луну-то я давно поглядывал. В 9-м классе мне подвернулся теодолит. Я был в шоке от того, что в трубочку, которая увеличивает в 20 раз, видно кратеры на Луне. Ну и понеслось: книги, телескопы, первые попытки снять космос, — вспоминает он.

От микроскопа до телескопа. Фото: nsk365

Профильного образования, кстати, у Алексея нет, хотя он отлично разбирается в физике и астрономии.

— Я не поступил в универ, балла не хватило, и мне предложили поступать платно. Жили мы небогато, и не потянули бы, поэтому я закончил шарагу — сельхоз, куда мама отправила, — и пошел работать.

Обычной работы у фотографа много, но он очень любит устраивать космические фотосессии.

— Как небо дадут, так и выезжаю. Ну, то есть когда ясная погода установится, — пояснил астрофотограф. — Сегодня спал до 12 дня, потому что снимаю ночами. У нас очень много облачных дней: за всю зиму было 4 хороших ночи. Мы Питер обогнали по серому небу.

Алексея манит мысль уехать на юга, где отличная погода и безоблачное небо. Там и небо другое, и мерзнуть не придется. Но в Новосибирске астрофотографа держит работа: клиенты и наработанная база.

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