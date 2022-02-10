Новосибирский астрофотограф сделал волшебные снимки туманности «Розетка»

Фотограф зафиксировал красивые туманные глобулы. Фото: Алексей Поляков, nsk365

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал ярко-красную туманность Розетка и связанное с ней звездное скопление ngc2244 в созвездии Единорога. Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

— Это достаточно трудоемкий процесс, штука в том, что Земля вращается и небо не стоит на месте, нам нужно сделать экспозиции по несколько минут, — объясняет фотограф процесс съемки. — Монтировка телескопа компенсирует вращение Земли, а телескоп поменьше, так называемый гид, дает команды монтировке, куда смещаться.

Для съемки туманности «Розетка» Алексей выехал за город к селу Усть-Каменка и на ночь установил телескоп. Расстояние до этих космических объектов — около 5 тысяч световых лет. Чтобы получить четкую и красочную картинку, нужно наложить много снимков друг на друга и отсеять шумы.

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