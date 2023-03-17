В Новосибирске отправили в колонию водителя, задавившего сотрудников СГК. Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 17 марта, в Новосибирске вынесли приговор водителю «ГАЗели», задавившему сотрудников СГК. Один из них в результате наезда скончался. Водителя признали виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

– Водителя «ГАЗели» признали виновным в гибели сотрудника СГК. Точку в деле о смертельной аварии, случившейся в феврале прошлого года, сегодня поставил Ленинский районный суд Новосибирска. Владислав Адаменко нарушил сразу несколько пунктов ПДД и сбил коммунальщиков, ремонтировавших теплосети. Приговор - 2 года колонии-поселения. Кроме того, шоферу запретили садиться за руль после отбытия основного наказания еще на 2года и 6 месяцев, – сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, что 21 февраля 2022 года водитель «ГАЗели» нарушил скоростной режим и наехал на сотрудников СГК, которые работы работали на проезжей части, обслуживали теплосети. Один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте ДТП.

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