Глава комитета солдатских матерей Новосибирской области выступила против повышения призывного возраста

Глава новосибирского комитета солдатских матерей против повышения призывного возраста. Фото: Александр ГЛУЗ

Законопроект о повышении призывного возраста внесли в Госдуму. Со следующего года верхнюю границу планируют поднять с 27 до 30 лет. Председатель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Ольга Головина рассказала КП-Новосибирск, что, по ее личному мнению, законопроект нуждается в доработке.

Ольга Головина считает, что большинство мужчин в 28 – 30 лет уже имеют семью и стабильную работу, а уход в армию может привести к уменьшению дохода, конфликтам и разводам.

Кроме того, повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии – старшие в некоторых случаях будут чувствовать превосходство над молодыми призывниками.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области первому участнику СВО выдали сертификат на реабилитацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber