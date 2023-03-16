В Новосибирской области первому участнику СВО выдали сертификат на реабилитацию

В Новосибирской области первый участник СВО получил сертификат на реабилитацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области первый участник СВО получил сертификат на реабилитацию. Проект об оказании подобного рода помощи военнослужащим, получившим ранение, травму или контузию стартовал 1 марта 2023 года.

— 16 марта, состоялся заезд первого участника проекта в один из санаториев Новосибирской области. Для каждого бойца разрабатывается индивидуальная программа оздоровительных мероприятий, — рассказали в областном правительстве.

Сертификат дает возможность пройти реабилитацию, получить необходимые для этого приспособления вроде косяки или костылей, а также предусматривает возможность получения новое специальности, трудоустройства, посещения спортивных и культурных мероприятий, а также тренажерных залов и бассейнов.

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Старт назначен на 1 марта (подробнее).

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