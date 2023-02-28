В Новосибирской области стартует проект по реабилитации участников СВО

Проект начнет действовать с 1 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области с 1 марта стартует проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО». Благодаря этому сертификату участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную и психологическую реабилитацию.

— Проект реабилитационного сертификата включает в себя несколько направлений — социально-медицинская, психологическая реабилитация, трудоустройство или повышение квалификации, переобучение, получение оздоровительных услуг. Сертификат действует в течение года, услуги по нему будут предоставляться на территории реабилитационных центров, оздоровительных организаций, — сообщил замгубернатора Сергей Нелюбов.

По словам главы регионального Минтруда Елены Бахаревой, в каждом районе области определили структуру, которая будет ответственна за работу с участниками СВО. А чтобы воспользоваться сертификатом, нужно обратиться в МФЦ, также можно воспользоваться порталом госуслуг.

В правительстве добавили, что была создана специальная межведомственная комиссия, которая будет координировать реализацию проекта. А для удобства предоставление сертификата сделали электронным, чтобы сократить время на сбор нужных документов и справок, а значит сделать получение реабилитационного сертификата простым и доступным.

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