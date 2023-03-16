В Новосибирской областной больнице прокомментировали информацию о прекращении приема беременных пациенток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской областной больнице прокомментировали информацию о прекращении приема беременных пациенток. Напомним, ранее появилась информация о том, что будущих мам с 15 марта в профильном отделении больницы принимать не будут. Однако, как оказалось, касается это не всех.

— Это касается только беременных на сроке менее 34 недель, у которых имеется угроза преждевременных родов. Их действительно будут переводить в Городской перинатальный центр. Это касается пациенток Ленинского, Кировского районов и левого берега Советского района. Но это крайне малая доля женщин. Прием всех остальных пациенток производится в полном объеме, — пояснили КП-Новосибирск в областной больнице.

В больнице также напомнили, что перинатальный центр — это учреждение родовспоможения третьего уровня, где есть все необходимое для ведения таких пациенток.

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