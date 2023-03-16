Беременных женщин могут перестать принимать в Новосибирской областной больнице

Новосибирских рожениц могут перестать принимать в облбольнице.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, кого из беременных женщин из Новосибирской области могут не принять в областной больнице из-за перегруженности медучреждения. Проект приказа министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова опубликовали 15 марта на сайте Минздрава региона.
Согласно проекту, с 8 утра 15 марта должен быть приостановлен прием беременных, рожениц и родильниц, проживающих в Кировском, Ленинском районах и на ОбьГЭСе, со сроком от 22 недель до 33 недель и 6 дней.
Главврач облбольницы должен приостановить прием до особого распоряжения. Пациенток перенаправят в перинатальный центр.
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