В центре Бердске с 20 по 24 марта отключат горячую воду

Горячую воду отключат на 4 дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске две центральные улицы на четыре дня с 20 по 24 марта останутся без горячей воды. Во время отключения на ЦТП-9 пройдет плановая чистка водоподогревателей. Об этом сообщили в КБУ.

Без горячей воды останется улица Комсомольская 34,36,38 и Ленина 35,37,39,41,43,67,67а,69,69а,69б,45. Отключение продлится с 08:30 20 марта до 16:00 24 марта.

Напомним, что в конце февраля 46 домов по улицам Лунной и Рогачева остались без горячего водоснабжения. Причем отключали воду дважды. Сначала устранили дефект на одном трубопроводе, а когда пустили воду, обнаружили еще один дефект. В итоге у людей несколько суток не было горячей воды.

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