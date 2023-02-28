В Бердске прокуратура проверит массовое отключение воды

В 46 домах дважды отключали водоснабжение из-за повторной аварии на трубопроводе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Бердске прокуратура заинтересовалась повторным отключением горячей и холодной воды в 46 домах, 21 из которых многоквартирный. Первый раз водоснабжение отключили вечером 26 февраля, днем 27 февраля воду вернули, но буквально через 10 минут снова отключили.

— В 22:30 26 февраля МУП «КБУ» отключил горячее и холодное водоснабжение в 21 многоквартирном доме, 25 частных жилых домах для устранения дефекта на трубопроводе в районе улицы Лунная. В 18:00 27 февраля водоснабжение восстановили с нарушением сроков допустимых перерывов подачи воды, — рассказали в региональной прокуратуре.

Когда водоснабжение восстановили, коммунальщики нашли еще один дефект на трубопроводе, но в этот раз в районе улицы Рогачева. В итоге те же 25 частных домов и 21 многоквартирный дом снова остались без воды.

— В связи с нарушением требований законодательства о порядке предоставления коммунальных услуг, в том числе нарушении сроков допустимых перерывов подачи горячей и холодной воды и.о. прокурора города внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства директору МУП «КБУ», — добавили в прокуратуре.

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