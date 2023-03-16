В новосибирском Толмачево рассказали, как борются с птицами

За последние годы авиационных инцидентов с птицами было всего несколько. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирском Толмачево за период с 2020 по 2022 произошло всего по одному авиаинциденту в год, связанному с птицами. Об этом РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Для ликвидации условий, способствующих концентрации птиц на аэродроме сотрудниками АО «Аэропорт Толмачево» проводятся мероприятия, предусмотренные действующими Федеральными авиационными правилами, иными законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ, — рассказали в Толмачево.

В мероприятия, которые помогают контролировать концентрацию птиц, входит: утилизация мусора, вырубка деревьев и кустарников, а также скашивание травы. Ежегодно проводятся специальные обследования аэродрома и территории вокруг него. Еще одни меры— уничтожение грызунов и инсектицидная обработка летного поля. Также птиц отпугивают с помощью биоакустических и пиротехнических средств.

Напомним, что в 2021 году в стекло самолета, летевшего из Новосибирска в Анапу, врезалась птица. Посколько воздушное судно не получило серьезных повреждений, экипаж принял решение не возвращаться в аэропорт.

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