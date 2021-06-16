В стекло самолета «Новосибирск-Анапа» врезалась ласточка

Самолет столкнулся с ласточкой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет авиакомпании «Победа», направляющийся из Новосибирска в Анапу, в воздухе столкнулся с ласточкой. Инцидент произошел рано утром 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

— Птица влетела в стекло. Значительных повреждений самолет не получил, поэтому командир экипажа принял решение продолжить полет до Анапы, — уточнили КП-Новосибирск в «Толмачево».

Известно, что после птицу нашли мертвой на взлетно-посадочной полосе специалисты аэродрома.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что пассажирский самолет в «Толмачево» снес световую мачту. Известно, что перед столкновением борт для взлета заходил на взлетно-посадочную полосу с рулежной дорожки. В этот момент экипаж ослепило солнце. ЧП произошло 9 июня.

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