В Новосибирске эксперты ОНФ перечислили нарушения при ремонте Димитровского моста

Эксперты Народного фронта Новосибирской области назвали основные нарушения при ремонте Димитровского моста. Фото: мэрия Новосибирска

Эксперты Народного фронта Новосибирской области назвали основные нарушения при ремонте Димитровского моста. Они выделили три проблемных момента, из-за которых дорожное полотно быстро разрушается.

Публикация появилась в официальной группе ОНФ в социальной сети «ВКонтакте». В ней напомнили, что капитальный ремонт моста проводили в 2018 году. Но качество работ оставляло желать лучшего.

− Первый ямочный ремонт проводили спустя месяц после окончания работ и постоянно следующие четыре года. Гарантия кончилась, теперь ремонт проходит в рамках содержания дорог, − отметили в ОНФ.

Эксперты рассказали, что одно из нарушений при ремонте объекта связано с плохой подготовкой основания. Нужно было вырубить дефектный слой и убрать все лишнее − отслаивающуюся арматуру, пыль, лед и воду.

Второе – это отсутствие документов, подтверждающих качество используемых материалов, говорится в публикации. Представители Народного фронта не смогли выяснить параметры смеси, из которой делали дорогу.

Также эксперты акцентировали внимание на том, что место ремонта огораживали с нарушением требований ГОСТа. Подрядчик пообещал выполнить работу над ошибками и устранить все нарушения.

Ранее КП-Новосибирск писала, что покрытие на Димитровском мосту могут заменить летом.

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