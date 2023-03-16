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НовостиОбщество16 марта 2023 13:43

В Новосибирске эксперты ОНФ перечислили нарушения при ремонте Димитровского моста

Летом на объекте планируют заменить дорожное полотно
Анастасия ХРОМЫХ
Эксперты Народного фронта Новосибирской области назвали основные нарушения при ремонте Димитровского моста. Фото: мэрия Новосибирска

Эксперты Народного фронта Новосибирской области назвали основные нарушения при ремонте Димитровского моста. Фото: мэрия Новосибирска

Эксперты Народного фронта Новосибирской области назвали основные нарушения при ремонте Димитровского моста. Они выделили три проблемных момента, из-за которых дорожное полотно быстро разрушается.

Публикация появилась в официальной группе ОНФ в социальной сети «ВКонтакте». В ней напомнили, что капитальный ремонт моста проводили в 2018 году. Но качество работ оставляло желать лучшего.

− Первый ямочный ремонт проводили спустя месяц после окончания работ и постоянно следующие четыре года. Гарантия кончилась, теперь ремонт проходит в рамках содержания дорог, − отметили в ОНФ.

Эксперты рассказали, что одно из нарушений при ремонте объекта связано с плохой подготовкой основания. Нужно было вырубить дефектный слой и убрать все лишнее − отслаивающуюся арматуру, пыль, лед и воду.

Второе – это отсутствие документов, подтверждающих качество используемых материалов, говорится в публикации. Представители Народного фронта не смогли выяснить параметры смеси, из которой делали дорогу.

Также эксперты акцентировали внимание на том, что место ремонта огораживали с нарушением требований ГОСТа. Подрядчик пообещал выполнить работу над ошибками и устранить все нарушения.

Ранее КП-Новосибирск писала, что покрытие на Димитровском мосту могут заменить летом.

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