В Новосибирске покрытие на Димитровском мосту могут заменить в летнее время

Покрытие на Димитровском мосту могут заменить летом 2023 года. Фото: мэрия Новосибирска

Покрытие на Димитровском мосту могут заменить летом 2023 года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами 10 марта.

У градоначальника поинтересовались – заменят ли дорожное полотно до начала капитального ремонта. Напомним, серьезно взяться за объект планируют в 2026 году.

− Более пяти лет назад был произведен ремонт дорожного полотна. Мы сегодня занимаемся поддерживающим ремонтом. У нас есть технологии, используется литой асфальт, − отметил Анатолий Локоть. – Вопрос с полной заменой покрытия решается. Эти вопросы мы должны решить во время летнего периода.

Мэр Новосибирска подчеркнул – до наступления стабильной плюсовой температуры проводить ремонт покрытия невозможно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Анатолий Локоть назвал причину разрушения Димитровского моста.

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