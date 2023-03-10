Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причину разрушения Димитровского моста

Димитровский мост регулярно разрушается. Фото: стоп-кадр из видео.

В Новосибирске отремонтируют Димитровский мост. Причину разрушения асфальта на нем объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире радио «Городская волна».

Глава города рассказал, что под асфальт на мосту проникает вода – там была нарушена гидроизоляция. В 2023 году будет разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта моста. Сейчас там проводят подготовительные работы, устраняют разрушенное покрытие.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в этом году в регионе на ремонт дорог в области потратят 7 миллиардов рублей.

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