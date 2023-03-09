На ремонт дорог и мостов в 2023 году планируют потратить 7 миллиардов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на ремонт дорог в 2023 году потратят 7 миллиардов рублей. Работы пройдут в рамках проекта БКД. Отремонтировать планируют 62 объекта, среди которых не только дороги, но и мосты в разных районах области.

— В планах — реконструкция ряда дорог в Маслянинском, Новосибирском, Искитимском, Чистоозерном районах. В августе 2023 года завершиться ремонт участка дороги Купино-Карасук. Готовится проект реконструкции участка дороги в направлении к границе с Алтаем, — рассказали в ТУАД.

Кроме дорог в перечисленных районах на 2023 год запланирован ремонт дороги Черепаново-Маслянино, Здвинск-Барабинск, Чаны-Венгерово-Кыштовка, Старого Московского тракта, дороги Здвинск-Довольное, Новосибирск-Кочки-Павлодар, Ленинск-Кузнецкой трассы, Куйбышев-Северное, Чаны-Песчаное озеро, Новосибирск-Каменка и ряд других.

Также в рамках БКД в регионе планируют отремонтировать 9 мостов. Потратят на это около 700 миллионов рублей. Два из них сдадут уже в этом году. Это мосты через реки Ирмень и Шарап в Ордынском районе.

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