В Новосибирске на улице Танковой обнаружили тело женщины

Тело женщины обнаружили у дома по улице Танковой в Калининском районе Новосибирска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тело женщины обнаружили у дома по улице Танковой в Калининском районе Новосибирска. Это произошло в четверг, 16 марта.

Информацию передали в полицию.

− Сотрудники полиции на место выезжали. Обстоятельства устанавливаются, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Что произошло с женщиной – неизвестно. Примечательно, что это вторая трагедия за два дня на территории Калининского района. Напомним, 15 марта под окнами многоэтажки на Родниках нашли тело мужчины.

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