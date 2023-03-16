В Новосибирске на улице Танковой обнаружили тело женщины

Тело женщины обнаружили у дома по улице Танковой в Калининском районе Новосибирска.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Тело женщины обнаружили у дома по улице Танковой в Калининском районе Новосибирска. Это произошло в четверг, 16 марта.
Информацию передали в полицию.
− Сотрудники полиции на место выезжали. Обстоятельства устанавливаются, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Что произошло с женщиной – неизвестно. Примечательно, что это вторая трагедия за два дня на территории Калининского района. Напомним, 15 марта под окнами многоэтажки на Родниках нашли тело мужчины.
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