В Калининском районе Новосибирска под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Под окнами одной из многоэтажек в микрорайоне Родники нашли тело мужчины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под окнами одной из многоэтажек в микрорайоне Родники нашли тело мужчины. По данному факту проводится проверка, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Труп обнаружили в среду, 15 марта.

− Заельцовским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15.03.2023 года днем на придомовой территории многоквартирного дома в Калининском районе города Новосибирска тела мужчины, − сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас они устанавливают обстоятельства, которые привели к гибели сибиряка.

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