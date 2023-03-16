Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с девочкой, которую мать вывела на улицу в одном платье

Органы профилактики начали работу с семьей. Фото: "АСТ-54"
Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ситуацию с матерью, которая вывела дочь на улицу в одном летнем платье.
— Органами системы профилактики организована работа с данной семьей. Дети сейчас находятся в безопасных условиях. Ситуация в данной семье находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, — рассказала Болтенко КП-Новосибирск.
Напомним, что мать девочки стоит на учете с июня 2021 года, как неблагополучный родитель. Кроме того, оказалось, что ее только в марте этого года штрафовали за невыполнение родительских обязанностей.
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