Стало известно, где нашли двух пропавших мальчиков в Новосибирске

Приятели ушли гулять и пропали на несколько дней. Фото: ЛизаАлерт НСО

В четверг, 16 марта, в Новосибирске нашли двух мальчиков 10 и 11 лет. Приятели ушли гулять и пропали на несколько дней. КП-Новосибирск выяснила, где именно нашли несовершеннолетних.

− Мальчики находились в Ленинском районе, − сообщила КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт НСО» Ольга Бобкова.

Также Ольга рассказала, что найти пропавших детей помогла местная жительница.

− На телефон инфорга ДПСО «ЛизаАлерт» поступило свидетельство от местной жительницы о примерном местонахождении пропавших детей. На место незамедлительно выехал автономный экипаж с волонтерами, − поделилась подробностями с КП-Новосибирск руководитель пресс-службы отряда.

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