В Новосибирске завершились поиски двух мальчиков, не вернувшихся домой после прогулки

В Новосибирске нашли двух мальчиков, которые не вернулись домой после прогулки. Фото: ЛизаАлерт НСО

В четверг, 16 марта, в Новосибирске нашли двух мальчиков, которые не вернулись домой после прогулки. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт НСО» Ольга Бобкова.

Напомним, ребята пропали 13 марта. Известно, что ранее они уже сбегали из дома.

− На телефон инфорга ДПСО «ЛизаАлерт» поступило свидетельство от местной жительницы о примерном местонахождении пропавших детей. На место незамедлительно выехал автономный экипаж с волонтерами. Детей нашли, − рассказала КП-Новосибирск Ольга Бобкова.

Где все это время находились мальчики – неизвестно.

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