Следователи проведут проверку после задымления шасси во время посадки самолета в новосибирском Толмачёво

Шасси начали дымиться во время посадки. Фото: Восточный МСУТ СКР

Следователи начали проверку после задымления шасси самолета, следовавшего по маршруту Норильск — Новосибирск. Стойки воздушного суда Ту-204 задымились во время посадки. Произошел инцидент 15 марта.

— Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта. Следователями проведен осмотр места происшествия, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Напомним, что самолет удалось посадить в штатном режиме. Прибывшие пожарные возгорания не обнаружили, однако в результате посадки разрушились два пневматика. Обошлось без пострадавших.

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