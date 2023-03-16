Летевший из Норильска самолет начал дымиться после посадки в новосибирском Толмачево

Самолет, прилетевший из Норильска в Новосибирск, начал дымиться после посадки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самолет, прилетевший из Норильска в Новосибирск, начал дымиться после посадки. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, сообщили в телеграм-канале Aviaincident.
Инцидент произошел в среду, 15 марта. Самолет принадлежал авиакомпании «Авиастар-ТУ».
После посадки воздушного судна диспетчер КДП увидел задымление. Дым шел с правой стороны основной стойки. Диспетчер сразу же сообщил об этом экипажу.
− После освобождения взлетно-посадочной полосы к воздушному судну прибыли пожарные расчеты, возгорания стойки шасси не обнаружено, выявлено разрушение двух пневматиков с правой стороны основной стойки. Средства пожаротушения не применялись, − сообщили в публикации.
Информации о пострадавших нет.
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