Проезд закроют до 31 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели закрыли проезд по улице Комбинатской. Ограничение связано с аварийным ремонтом на теплотрассе.

— С 15 по 31 марта закрывается проезд по улице Комбинатской в районе дома по адресу: проспект Дзержинского, 24/2, — сообщили в мэрии.

В связи с ограничениями в муниципалитете водителям напомнили об осторожности и внимательности на дороге.

Напомним, что на площади Труда ввели ночное ограничение движения до 22 марта. Теперь весь общественный транспорт, который проезжал площадь после 23:00, либо изменит схему движение и сократит маршрут, либо завершит работу к этому времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber