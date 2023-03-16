Проезд закроют до 31 марта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на две недели закрыли проезд по улице Комбинатской. Ограничение связано с аварийным ремонтом на теплотрассе.
— С 15 по 31 марта закрывается проезд по улице Комбинатской в районе дома по адресу: проспект Дзержинского, 24/2, — сообщили в мэрии.
В связи с ограничениями в муниципалитете водителям напомнили об осторожности и внимательности на дороге.
Напомним, что на площади Труда ввели ночное ограничение движения до 22 марта. Теперь весь общественный транспорт, который проезжал площадь после 23:00, либо изменит схему движение и сократит маршрут, либо завершит работу к этому времени.
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