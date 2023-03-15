В Новосибирске до 22 марта закроют ночное движение по площади Труда

Из-за ночного перекрытия площади изменятся маршруты общественного транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 15 по 22 марта из-за строительства четвертого моста через Обь ограничили движение транспорта по площади Труда. Так с 23:00 до 5:00 общественный транспорт уже не сможет проехать через площадь.

В муниципалитете уточнили, что из-за ограничения часть маршрутов изменится и из их схемы будет исключена площадь Труда, а часть и вовсе завершит работу к одиннадцати часам вечера.

С 15 по 22 марта к 23:00 завершат маршруты троллейбусы №7, 24, 29, трамвай №8, автобусы №1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутки №10, 12.

Также изменится схема движения троллейбусов:

— № 4 — конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь им. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м»;

— № 24 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

Трамваев:

— № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

— № 18 — конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской».