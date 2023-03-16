В Новосибирске изменится номер для жалоб на переполненные мусорные контейнеры

В Новосибирске изменился номер для жалоб на невывоз мусора. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске с 20 марта изменится номер телефона, по которому можно оставить жалобу на несвоевременный вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство».

Диспетчерская служба ежедневно с 8 до 20 часов ответит на вопросы новосибирцев и примет заявки на вывоз отходов по телефону: +7-383-363-04-22.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что несмотря на ежедневный вывоз мусора, контейнеры во дворе на Дуси Ковальчук остаются переполненными. Объема баков не хватает на большой жилой дом.

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