«Крысы бегают размером с таксу»: новосибирцы третий месяц страдают от свалки в центре города

Новосибирцы жалуются на свалку в центре города. Фото: подписчица АСТ-54.

В Новосибирске жители дома на улице Дуси Ковальчук, 238 жалуются на вонь и крыс из-за огромной свалки. Большие дизайнерские контейнеры, которые установили вместо обычных баков, переполнены мусором. По словам жильцов, к ним невозможно подъехать.

– Проблемы начались ещё до новогодних праздников – с момента, когда УК поставила во дворе новые контейнеры, – рассказала КП-Новосибирск жительница дома, которая дважды поднимала проблему в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». – У нас уже крысы бегают размером с таксу!

Неполадки с вывозом мусора, по словам жильцов, объясняют сменившимся регоператором. Между тем, региональный оператор по обращению с ТКО сменился в Новосибирской области лишь с 11 февраля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что сибирские Мальдивы тонут в мусоре.

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