Новый регоператор рассказал, изменится ли плата за вывоз мусора в Новосибирске

В Новосибирской области сменился регоператор по вывозу ТКО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области сменился регоператор по вывозу ТКО. С 11 февраля эти обязанности перешли от «Экологии-Новосибирск» к МУП «Спецавтохозяйство». Новый регоператор рассказал, как это повлияет на жителей региона.

— Размер платы не изменится. На территории Новосибирской области ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО на одного человека составляет 79 рублей 9 копеек в месяц. Если у вас ранее был открыт лицевой счет в «Экологии-Новосибирск», то новый договор заключать не нужно, — отметили в МУП «САХ».

В феврале, однако, люди получат две квитанции по оплате вывоза ТКО. За период до 11 февраля будет нужно рассчитаться с «Экологией-Новосибирск», а после — с МУП «Спецавтохозяйство».

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